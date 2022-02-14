В Минске устанавливают обстоятельства двух убийств, совершенных с особой жестокостью

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске устанавливают обстоятельства двух убийств. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"В январе на территории Первомайского района столицы совершено два убийства с особой жестокостью. По данным следствия, ночью 16 января 36-летний минчанин, находясь на лестничной площадке 6 этажа жилого дома по улице Гинтовта, в ходе ссоры с соседом, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес мужчине не менее 13 ножевых ранений. От полученных телесных повреждений 25-летний молодой человек скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - рассказали в УСК.

Причиной конфликта послужило поведение фигуранта - в ночное время он стучал по батареям и в потолок. Сосед, проживающий этажом выше, решил спуститься, сделать замечание и попросить прекратить шуметь. Следует отметить, что обвиняемый ранее не судим и в момент совершения преступления был трезв.

Еще одно убийство совершено 22 января. Установлено, что 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту жительства, нанес своей 50-летней супруге не менее 14 ударов ножом по различным частям тела. Женщина скончалась на месте. Мотивом совершения преступления стала ревность. Подозреваемый ранее судим за совершение кражи, грабежа, злостного хулиганства, а также за уклонение от уплаты алиментов.

В обоих случаях на места происшествий выбывали следственно-оперативные группы, проведены осмотры, изъяты предметы и объекты, имеющие отношение к произошедшему, допрошены свидетели, назначены комплексные судебные экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

По данным фактам следственным управлением УСК по городу Минску возбуждены уголовные дела по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.

Мужчины оперативно установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска столицы. Им предъявлены обвинения, оба заключены под стражу и содержаться в СИЗО. Следует отметить, что они нигде не работали.

Расследование по уголовным делам продолжается.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 25 лет. -0-