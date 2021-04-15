В Минске в апреле возбуждено 11 уголовных дел по фактам краж велосипедов

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственными подразделениями столицы с начала апреля возбуждено 11 уголовных дел по фактам краж велосипедов, совершенных из подъездов многоквартирных жилых домов (ст.205 УК). Предметом преступного посягательства стали горные и дорожные велосипеды стоимостью от Br215 до Br1560. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Все похищенные велосипеды были оставлены без присмотра на лестничных площадках в подъездах. К примеру, Заводским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное по заявлению 47-летней женщины. Неизвестный похитил ее велосипед, находящийся в подъезде жилого дома на лестничной клетке, стоимостью более Br300. Аналогичная ситуация произошла в Ленинском районе - у 47-летней минчанки похитили велосипед стоимостью Br500.

Следует отметить, что собственники имущества хранят его в общих коридорах, зачастую забывая, что нарушают требования действующего законодательства. Согласно правилам пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденных постановлением Совета Министров от 21 мая 2013 года №399, гражданам и организациям в жилом доме запрещаются загромождение коридоров, лестничных маршей и площадок, проходов, запасных выходов и других вспомогательных помещений. Лестничные площадки в подъездах не предназначены для хранения велосипедов и другого имущества.

Согласно ч.1 ст.21.16 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение правил пользования жилыми помещениями или содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома, конструктивных элементов и инженерных систем, а также использование не по назначению жилых помещений, пригодных для проживания, - влекут наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, а на юридическое лицо - от 30 до 50 БВ.-0-