В Минске в больнице скорой помощи горел блок подачи кислорода, на работу клиники ЧП не повлияло

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14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской городской клинической больнице скорой медицинской помощи сегодня утром произошло возгорание коммутационного блока подачи кислорода в отдельно стоящем одноэтажном здании кислородной станции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
Инцидент произошел около 5.00 по ул.Кижеватова, 58 корп. 5.
Возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС. Пострадавших нет.
В результате пожара повреждена запорная арматура. "Подача кислорода в отделения больницы была переключена на резервную систему. Причина пожара устанавливается", - отметили в горисполкоме.
В настоящее время система медицинского газоснабжения в учреждении здравоохранения функционирует в штатном режиме.-0-