В Минске в ДТП погиб мотоциклист

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при столкновении автомобиля "Форд" и мотоцикла "Хонда" погиб мотоциклист, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла на Логойском тракте. По предварительной информации, 15 июня около 22.15 водитель автомобиля "Форд", двигаясь со стороны МКАД в направлении ул.Калиновского, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу "Хонда" под управлением мужчины 1988 года рождения. Мотоциклист двигался навстречу автомобилю. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

На месте аварии работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г.Минска, следователь, представитель управления ГКСЭ по г.Минску.

Госавтоинспекция призывается автомобилистов относиться с уважением к водителям мототранспорта. "Важно помнить: между включением сигнала поворота и началом маневра необходимо убедиться в безопасности и дать время отреагировать другим участникам движения", - напоминают в ГАИ.-0-