30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в цеху завода рабочего задавило стеновой панелью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"29 июня в 18.47 спасателям поступило сообщение о том, что при проведении штукатурных работ в цехе ООО "АльфаХаус" на территории ОАО "Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова" в Минске на ул.Долгобродской, 18, произошло опрокидывание с гидравлического подъемного стола элемента стеновой панели каркасного дома (2,8х11,5 м, 2,5 т) на разнорабочего 1989 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Мужчина от полученных травм скончался.-0-