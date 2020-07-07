В Минске велосипедист сбил ребенка и пытался скрыться

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске велосипедист сбил ребенка в парке и пытался скрыться, но был задержан, сообщили БЕЛТА в МВД.

Милиционеры Виталий Ярош и Валерий Радевич 3 июля несли службу в столичном парке имени Максима Горького. Они услышали плач ребенка и женский крик о помощи. Выяснилось, что на пешеходной дорожке велосипедист наехал на трехлетнего мальчика.

"Совершивший наезд увидел, что ребенок получил травмы. Пытался скрыться, но проходившие мимо граждане помешали ему это сделать. Подоспевшие вовремя милиционеры задержали нарушителя, а ребенка оперативно доставили медикам. У него был рассечен лоб, потребовалось наложение швов", - рассказали в МВД.

Позже милиционеры навестили Тимура дома. Он был в хорошем настроении и с радостью принял подарки от нежданных посетителей. Мама мальчика выразила огромную признательность работникам правопорядка за профессионализм и чуткое отношение к чужой беде.

В отношении велосипедиста проводится проверка.-0-