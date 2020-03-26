В Минске водитель грузовика сбил своего пассажира

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель грузового автомобиля высадил пассажира, а потом сбил его, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяну Сподобаеву.

Водитель ехал по ул.Долгобродской со стороны ул.Кошевого в направлении ул.Уральской. Повернув направо в сторону проходной Минского завода шестерен, он высадил пассажира и продолжил движение вглубь проходной. В это время пассажир стал спереди обходить грузовик и оказался под его колесами. От полученных травм мужчина 1972 года рождения скончался.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета и специалист управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску. Выясняются все обстоятельства ДТП.-0-