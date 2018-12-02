В Минске водитель на каршеринговой машине повредил три авто и сам пришел в милицию

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель автомобиля "Фольксваген Поло", принадлежащего каршеринговой компании, повредил сегодня ночью три машины. Утром он сам пришел в милицию с повинной, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около трех ночи во дворе дома на ул.Слободской. Мужчина повредил "БМВ", "Ауди" и "Рено" и скрылся с места происшествия, бросив взятый в каршеринг "Фольскваген".

"Сотрудниками ГАИ утром водитель был установлен, однако связываться с ним так и не пришлось - вскоре он самостоятельно пришел в УВД администрации Октябрьского района Минска с повинной. Проводится проверка", - проинформировали в УГАИ.

В Госавтоинспекции напомнили, что за оставление места ДТП грозит наказание в виде штрафа до 25 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5) или лишения прав на два года.-0-