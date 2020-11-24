В Минске водитель подрезал транспортную колонну и заблокировался в авто

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель подрезал автомобиль, движущийся в организованной колонне, а когда его остановили, заблокировался в салоне авто, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Инцидент произошел 22 ноября примерно в 14.30. Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Opel Vectra, на пересечении улиц Притыцкого - Лещинского не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся в организованной колонне, вынудив его изменить направление движения и экстренно затормозить. Далее водитель перестроился без подачи сигнала световым указателем поворота и не подчинился законному требованию правоохранителей об остановке автомобиля", - рассказали в ГАИ.

После остановки авто водитель заблокировался в салоне и не реагировал на законные требования сотрудников милиции, в связи с чем были применены вынужденные меры по повреждению боковых стекол. Мужчина задержан, автомобиль доставлен на штрафстоянку.

В отношении водителя составлены четыре протокола об административных правонарушениях по линии дорожной безопасности - два по ч.10 ст.18.14, а также ч.ч.3,7 ст.18.14 КоАП. За неповиновение законным требованиям составлен протокол об административном правонарушении по ст.23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП.-0-