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04 января 2022, 23:06

В Минске водитель сервиса "Яндекс.Такси" сбил пешехода

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 13:00 33-летний мужчина на автомобиле "Фольксваген", выезжая со двора дома № 9 по ул.Уральской на главную дорогу, совершил наезд на 80-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения. На данный момент сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска по факту произошедшего проводят дополнительную проверку.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть по пешеходному переходу.

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