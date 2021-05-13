В Минске возбуждено уголовное дело в связи с распространением информации о частной жизни прокурора

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска возбудила уголовные дела по фактам незаконных собирания и распространения информации о частной жизни прокурорского работника, а также его оскорбления как представителя власти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам дела, неустановленное лицо в конце апреля 2021 года в нескольких Telegram-каналах разместило сведения о частной жизни старшего прокурора отдела столичной прокуратуры без его согласия. Такие сведения составляли личную и семейную тайну потерпевшего, уточнили в прокуратуре.

Впоследствии под этой информацией появились комментарии в неприличной форме, унижающие честь и достоинство личности прокурорского работника в связи с выполнением им служебных обязанностей. Они стали доступны для прочтения неопределенному кругу людей.

Уголовные дела для предварительного расследования прокурор направил в управление Следственного комитета по Минску.

К слову, уже установлен автор одного из оскорбительных комментариев - это 34-летний житель Гомеля, уголовное дело в отношении которого по ст.369 УК направлено для расследования в управление Следственного комитета по Гомельской области.

Кроме того, прокуратура Советского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца Светлогорска, который обвиняется в оскорблении инспектора ДПС ОГАИ Светлогорского РОВД. Обвиняемый 1 сентября 2020 года под фото правоохранителя в одной из групп "Одноклассников" разместил оскорбительный комментарий, который стал доступен неопределенному кругу лиц. Мужчина признал свою вину полностью и раскаялся. Он пояснил, что поступил так, поддавшись эмоциям. Сейчас в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде личного поручительства.-0-