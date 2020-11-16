В Минске возбуждены уголовные дела за нарушение общественного порядка и хулиганство

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По данным следствия, 15 ноября на территории Минска прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны граждане, грубо нарушившие общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Кроме того, повреждены объекты городской инфраструктуры и транспортные средства сотрудников органов внутренних дел. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса.", - рассказали в ведомстве.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.-0-