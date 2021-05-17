В Минске за два дня выявлено 45 нарушений ПДД водителями мототранспорта

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 15 по 16 мая произошло 138 ДТП. Травмы получили пять человек. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инспекторы пресекли 45 нарушений ПДД водителями мототранспорта.

"За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 18 водителей, 42 оштрафованы за превышение скорости. Сотрудники ГАИ пресекли 33 факта управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 116 водителей", - рассказали в ГАИ.

234 пешехода нарушили правила дорожного движения, 14 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что с 17 по 21 мая в Минске проходят профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения.-0-