В Минске за сутки возбуждено 9 уголовных дел о хищении денег с банковских карт

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки следственные подразделения Минска возбудили 9 уголовных дел по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженной с несанкционированным доступом к компьютерной информации) УК. Общая сумма похищенных денежных средств составила более Br2,8 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

В трех случаях злоумышленники завладели реквизитами банковских платежных карт с помощью фишинговых интернет-страниц, имитирующих площадку объявлений Kufar. Через различные мессенджеры с гражданами, разместившими на площадке объявление о продаже товаров, велась переписка. В ходе общения потерпевшим предлагалось перейти по ссылке на фишинговую (поддельную) страницу, внешне схожую со страницей площадки Kufar, и ввести реквизиты своей банковской карты для отправки на их счет предоплаты. После ввода данных продавец денег не получал, а с его банковской карты списывались имеющиеся денежные средства.

В шести фактах для хищения денежных средств неустановленные лица представлялись сотрудниками банка и выманивали реквизиты платежных карт. Более Br500 подобным способом похитили у 59-летней пенсионерки. В ходе телефонного разговора якобы с сотрудником банка женщина сообщила реквизиты своей платежной карты.

По каждому возбужденному уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления, готовятся поручения об оказании международной правовой помощи по указанным уголовным делам.

За три месяца года столичные следователи возбудили 1678 уголовных дел этой категории, за аналогичный период 2020 года - 483 уголовных дела.

"Хищение денежных средств с карт-счетов становится возможным только в случае передачи держателем карты ее реквизитов третьим лицам. Приведенные примеры не единичны, аналогичными способами злоумышленники похищают денежные средства сотен граждан, при этом суммы ущерба порой достигают особо крупных размеров", - отметили в СК.

Следователи просят граждан быть бдительными. При использовании торговой площадки Kufar совершайте все действия исключительно на самой платформе объявлений, не переходите по ссылкам, которые высылают неизвестные собеседники. Не предоставляйте третьим лицам сведения об учетной записи в интернет-банкинге и мобильном банкинге, никому ни под каким предлогом не передавайте реквизиты своих банковских карт, в том числе CVV-код. Если вам звонят с подобными просьбами, представляясь сотрудниками банка, прекратите разговор и при необходимости перезвоните в клиентскую службу вашего банка (номер указан на банковской карте) для уточнения всех вопросов. Помните, что сотрудник банка никогда не будет получать информацию у клиента об ее полных реквизитах, тем более посредством телефонного звонка. В случае утери банковской платежной карты обратитесь в банк для блокировки.-0-