21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за участие в несанкционированном мероприятии задержаны две несовершеннолетние. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"19 января в ходе несения службы за участие в несанкционированном мероприятии сотрудниками милиции задержаны 3 девушки, две из которых оказались несовершеннолетними, а третьей только в декабре прошлого года исполнилось 18 лет", - рассказали в ГУВД.
Установлено, что несовершеннолетние ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с участием в несанкционированных массовых мероприятиях и привлекались к административной ответственности. По результатам разбирательства в отношении нарушителей составлены протоколы по ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующая информация направлена по месту учебы.
"Работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, принимающих участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будет продолжена", - добавили в ГУВД.-0-