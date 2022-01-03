В Минске за выходные задержаны 82 бесправника

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 64 ДТП, один человек получил травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 24 водителя. Сотрудники ГАИ пресекли 82 факта управления транспортными средствами бесправниками. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За нарушение правил проезда пешеходных переходов задержаны 54 водителя. 190 пешеходов нарушили правила дорожного движения, из них 51 находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Напоминаем, что с 1 по 10 января проходит комплекс профилактических мероприятий "Пьяному не место на дороге". Мероприятия ориентированы на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, а также нарушений ПДД нетрезвыми участниками дорожного движения", - добавили в ГАИ.-0-