В Минске задержали бобруйчанина с 200 г особо опасных наркотиков

4 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В конце декабря в Минске у 25-летнего жителя Бобруйска было изъято около 200 г особо опасных наркотических веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"В конце 2019 года в лесополосе на территории Минска сотрудники подразделений столичного наркоконтроля, ГАИ и ОМОНа задержали 25-летнего бобруйчанина. У молодого человека было обнаружено и изъято около 200 г порошкообразного вещества белого цвета", - отметили в Следственном комитете.

Экспертиза показала, что представленные на исследование вещества являются опасными наркотиками, в состав которых вошли альфа-PVP (общим весом около 100 г) и мефедрон (100 г). По сведению оперативников, молодой человек приобретал наркотики в интернет-магазине, после чего расфасовывал и реализовывал их на территории Бобруйска и Солигорска. Криминальным бизнесом бобруйчанин занимался около трех месяцев. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Сейчас минские оперативники устанавливают канал поставки наркотиков на территорию Беларуси.

Материалы переданы в Первомайский (г.Минска) РОСК Беларуси, где действиям фигуранта будет дана правовая оценка.-0-