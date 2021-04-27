В Минске задержан иностранец, разыскиваемый в России за дерзкое ограбление

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК по ориентировке московской полиции вышли на 28-летнего мужчину, подозреваемого в хищении валюты. Его задержали 25 апреля в одной из минских гостиниц при силовой поддержке СОБРа. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Известно, что днем 20 апреля в московском торговом комплексе иностранец и его подельники избили и связали предпринимателя, после чего похитили у него $110 тыс. и скрылись. По факту грабежа возбуждено уголовное дело", - рассказали в МВД.

Сейчас задержанный находится в ИВС, решается вопрос о его передаче правоохранительным органам России. Установлено, что в день задержания фигурант намеревался улететь в Украину.-0-