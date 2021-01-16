В Минске задержан молодой человек за дискредитацию милицейской формы

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД задержали 20-летнего уроженца Грузии за незаконное ношение милицейской формы. Молодой человек снимался в видеороликах, дискредитирующих правоохранителей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

"Крамольные сюжеты оперативники нашли в социальной сети: "герой" в обмундировании сотрудника органов внутренних дел своими действиями и поведением порочил милиционеров, задевал их честь и достоинство. Со слов минчанина, он делал это ради хайпа и для увеличения числа своих подписчиков", - отметила Ольга Чемоданова.

В отношении молодого человека составлен административный протокол за ношение формы сотрудников ОВД со знаками различия без имеющегося на это права. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Также проводится проверка по факту приобретения форменного обмундирования.-0-