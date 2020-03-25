В Минске задержан мужчина за кражи у посетителей увеселительных заведений

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками уголовного розыска Центрального РУВД Минска задержан мужчина, совершивший хищение вещей у посетителей увеселительных заведений Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась минчанка, которая сообщила, что во время отдыха в одном из столичных баров из ее сумочки пропал кошелек. В нем находились Br45 и $100 . Спустя некоторое время к милиционерам обратился посетитель уже другого заведения, который рассказал, что при неизвестных обстоятельствах у него пропала барсетка с деньгами, документами и мобильным телефоном.

Нарушителем оказался 25-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель столицы.

Как выяснилось, девушка, отдыхая в баре, оставила свою сумочку на стуле перед барной стойкой. Когда она отвлеклась и перестала следить за своими вещами, к стулу подошел подозреваемый и забрал кошелек, лежавший в сумочке. Во втором случае задержанный, находясь в баре, познакомился с одним из его посетителей. Мужчины разговаривали, употребляли спиртное, а на прощанье заключили друг друга в дружеские объятья. В этот момент подозреваемый похитил у нового знакомого барсетку с имуществом общей стоимостью Br1000.

В настоящее время собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям 25-летнего жителя столицы дана правовая оценка.-0-