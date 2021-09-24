В Минске задержан оскорбивший сотрудниц ОМОНа мужчина

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан очередной комментатор, оставивший оскорбление под общим фото сотрудниц ОМОНа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает БЕЛТА.

"Продолжается работа по установлению лиц, оскорбляющих в интернете сотрудников правоохранительных органов. Весной мы сообщали о задержании двоих минчан за негативные комментарии под снимком. На днях милиционеры выявили еще одного автора, - рассказали в МВД. - По информации столичного управления ГУСБ МВД, 28-летний рабочий автомойки из Минска, как и ранее задержанные мужчины, обнаружил в деструктивном Telegram-канале фотографию девушек в форме и написал под ней фразу, унижающую их честь и достоинство".

Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и признали его подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за оскорбление представителя власти.

Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления. "По его словам, он оставил оскорбительный комментарий под информационным воздействием интернет-источников протестного характера", - добавили правоохранители.-0-