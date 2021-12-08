В Минске задержан подозреваемый в серии краж лифтовых катушек из домов

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин, который совершил серию краж лифтовых катушек, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратились представители жилищно-коммунального хозяйства с заявлением, что в нескольких домах в Октябрьском районе столицы пропали лифтовые катушки.
Правоохранители Октябрьского РУВД по подозрению в совершении хищения задержали 34-летнего ранее неоднократно судимого минчанина. "Установлено, что мужчина на протяжении ноября этого года проникал в подъезды многоквартирных домов, поднимался в лифтовые помещения, извлекал катушки тормоза, складывал в рюкзак и уносил с собой. Похищенное имущество реализовывал в пунктах приема вторсырья", - рассказали в ГУВД.
Минчанин оказался причастен еще к пяти аналогичным эпизодам хищений. Сумма ущерба составила около Br4 тыс.
Следователи дали правовую оценку. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу.-0-