В Минске задержан причастный к преступлению против половой неприкосновенности

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2021 года милиционеры задержали 37-летнего уроженца Минской области, подозреваемого в иных действиях сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста. Следователи установили: летом 2021 года обвиняемый в алкогольном опьянении совершил с 14-летней девочкой указанные преступные действия. О возрасте потерпевшей фигуранту было достоверно известно, поскольку он дружил с ее родителями и знал девочку с раннего детства", - рассказали в СК.

Уроженцу Минской области предъявлено обвинение по ч.1 ст.168 УК (иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). С санкции прокурора он заключен под стражу.

При обыске по месту его жительства обнаружены и изъяты протестная символика, мобильный телефон и жесткий диск. При изучении гаджета обнаружены многочисленные переписки с несовершеннолетними, а в истории браузера - переходы на сайты, содержащие видеоролики порнографического характера. На самом устройстве обнаружены тысячи файлов, на которых изображены в том числе обнаженные несовершеннолетние, а также фотографии экстремистской направленности.

Кроме этого, фигурант хранил информацию, содержащую личные сведения о действующих правоохранителях, а также ложные материалы, порочащие их честь и достоинство.

Следователи изучили личность обвиняемого - холостой, имеет среднее специальное образование, работает водителем и ранее не судим. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности мужчины.-0-