24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан серийный похититель велосипедов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего минчанина, который приходил к крупным торговым центрам и местам массового скопления граждан, где выбирал наиболее понравившиеся ему велосипеды и похищал их. С собой у задержанного было специальное приспособление, с помощью которого он избавлялся от велосипедных тросов. Похищенные велосипеды мужчина реализовывал наглядно знакомым гражданам, а также на столичном рынке", - рассказали в ГУВД.

В настоящее время установлена его причастность к хищению четырех велосипедов. Три велосипеда задержанный реализовал, а четвертый не успел, так как был задержан сотрудниками уголовного розыска. Местонахождение похищенных велосипедов установлено, они изъяты для последующей передачи владельцам.

Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК Беларуси, где в отношении 49-летнего минчанина возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД Минска напоминают, что единственный гарантированный способ защиты от кражи - не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора. Следует оставлять велосипед в таком месте, чтобы он был у вас на виду или попадал в объективы камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости. Пристегивая велосипед к ограждению или перилам, убедитесь в их надежности.-0-