В Минске задержаны подозреваемые в хищениях имущества из автомобилей

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с поличным задержаны молодые люди, которые похищали имущество из авто. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники установили, что группа насчитывала семерых участников в возрасте от 18 до 23 лет. На протяжении апреля и мая подозреваемые находили на улицах незапертые автомобили либо взламывали замки и воровали все, что хранилось в машинах: видеорегистраторы, аккумуляторы, автомагнитолы, строительные инструменты, компьютерные мониторы. Четверо из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Похищенное имущество фигуранты прятали в гараже одного из них, а затем продавали на рынке или сдавали в ломбард. Вырученные деньги тратили на собственные нужды.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский, Московский, Советский (Минска) РОСК, где действиям фигурантов дана правовая оценка. Правоохранители проводят дальнейшие мероприятия по установлению потерпевших и доказыванию иных фактов противоправной деятельности мужчин.

В настоящее время разыскиваются владельцы похищенного имущества из: автомобиля "Вольво", припаркованного по улице Ковалева, из которого похищены сварочный аппарат, перфоратор, электролобзик, шуруповерт, угловая шлифмашинка; автомобиля "Ивеко" желтого цвета, припаркованного вблизи остановки общественного транспорта на перекрестке улиц Лосева и Семеняко, из которого похищено по 5 ящиков помидоров "Черри" и яблок; автомобиля "Мерседес", припаркованного вдоль проезжей части по улице Панченко, из которого похищен набор автомобильных инструментов и аккумулятор; автомобиля "Мицубиси", припаркованного по улице Панченко вблизи продуктового магазина "Санта", из которого похищены аккумулятор и водительское удостоверение на фамилию Воробьев.

ГАИ просит владельцев имущества сообщить в милицию по телефонам: 8 (029) 358-34-37, 8 (017) 207-67-67 или 102.-0-