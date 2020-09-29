В Минске завершено расследование дела о мошенничестве на сумму более Br700 тыс.

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела о мошенничестве на сумму более Br700 тыс. в отношении 36-летнего мужчины. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

С марта 2018 года по ноябрь 2019-го, будучи учредителем ЧУП "Альбериум строй", мужчина под предлогом оказания услуг по изготовлению бань и прочих деревянных построек завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере на сумму Br729 тыс. Он заведомо не намеревался исполнять принятые на себя обязательства. Всего потерпевшими по уголовному делу признаны 198 граждан.

Обвиняемый создал сайт, на котором позиционировал себя официальным дилером российского предприятия ООО "Пестовский лесокомбинат", при этом не являясь таковым. Условием заключения договора было внесение полной или частичной предоплаты. Покупатели передавали ему сумму наличным или безналичным способом, а также перечислялись банками на счет предприятия на основании кредитных договоров, заключенных с гражданами.

После получения денежных средств от потерпевших обвиняемый по различным причинам обещания не выполнял, на телефонные звонки граждан не отвечал. При этом он не имел реальной возможности исполнять принятые на себя обязательства и не намеревался этого делать. Все полученные противоправным способом деньги тратил на личные нужды.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Ранее подозреваемым в совершении вышеуказанного преступления являлся 29-летний директор ЧУП "Альбериум строй". В настоящий момент в отношении мужчины уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления.-0-