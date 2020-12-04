В Минске завершено расследование дела о распространении личных данных правоохранителей

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного собирания и распространения информации о частной жизни десятков граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Женщина, работая почтальоном одного из почтовых отделений Минска, воспользовалась своими служебными полномочиями и собрала сведения о частной жизни подписчиков ведомственного издания Министерства внутренних дел без их согласия. В одном из мессенджеров она распространила сведения о фамилиях, именах, отчествах и местах жительствах 35 граждан, в том числе сотрудников милиции.

Вышеуказанные действия нанесли вред правам и свободам потерпевших, нарушили их конституционное право на защиту от незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь.

Женщина пояснила, что незадолго до произошедшего сотрудники милиции за совершение административного правонарушения задержали ее родственницу. Увидев в различных Telegram-каналах призывы распространять конфиденциальные данные правоохранителей, обвиняемая решила отомстить им.

Действия почтальона квалифицированы по ч. 1 ст. 179 (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших) УК. К ней применена мера пресечения в виде личного поручительства. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-