В Минске женщина на легковушке сбила двух пешеходов

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина на "Киа" не справилась с управлением и сбила двух пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 7.15 48-летняя женщина на автомобиле "Киа" двигалась по транспортной развязке проспекта Жукова и улицы Розы Люксембург. На закруглении дороги она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, затем на тротуар, где наехала на двух пешеходов.

В результате пешие участники дорожного движения получили травмы и были доставлены в больницу для обследования. На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения: на дороге очень важно быть предельно внимательными и осторожными. "От поведения на проезжей части зависит ваша жизнь и жизнь окружающих. Неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасности", - подчеркнули в ведомстве.-0-