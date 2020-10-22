В Минске женщина с ребенком попала под колеса автомобиля

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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под колеса автомобиля попала женщина с малолетним ребенком. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, около 13.10 водитель 1998 года рождения на автомобиле Renault ехал по улице Голодеда со стороны улицы Ташкентской в направлении улицы Уборевича. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода он совершил наезд на пешеходов - женщину и малолетнего ребенка, которые переходили проезжую часть. В результате ДТП оба пешехода получили телесные повреждения.
"Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - добавили в ГАИ. -0-