В Минской области мошенник завладел имуществом торговой сети на Br6 тыс.

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области мошенник завладел имуществом крупной торговой сети на сумму около Br6 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"В Минское РУВД обратился представитель крупной торговой сети с заявлением о противоправном завладении имуществом организации. В ходе разбирательства было установлено, что в начале августа в указанную торговую сеть поступила электронная заявка на приобретение товара на сумму около Br6 тыс. с отсрочкой платежа. Заявка была оформлена от имени организации, зарегистрированной в Гомеле. В связи с тем, что ранее организации уже сотрудничали, было принято решение отгрузить товар", - рассказали в ведомстве.

Через несколько дней в офис прибыл якобы представитель заказчика и предоставил доверенность. Сотрудники фирмы-продавца на основании данной доверенности отгрузили товар. Однако спустя установленный договором срок оплата за товар не была произведена. Когда продавец связался с покупателем, то выяснилось, что заявку организация не оформляла, соответственно, товаром завладел посторонний человек, не имеющий никакого отношения к заказчику.

"Мошенник был задержан сотрудниками уголовного розыска Минского РУВД. Как оказалось, тот предусматривал такое развитие событий. Оперативникам он предоставил трудовой договор, якобы оформленный с фирмой-заказчиком, а также заявил, что его нанял на работу ранее не знакомый ему мужчина, представившийся директором фирмы, и выдал ему вышеупомянутую доверенность на получение товара. Однако собранными доказательствами данная версия была опровергнута, а подозреваемый задержан за совершение мошенничества. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 УК. В настоящее время устанавливаются иные факты противоправной деятельности задержанного", - отметили в УВД.

С учетом того, что нарушитель ранее был судим по ч.4 ст.209 (мошенничество) и освободился из мест лишения свободы в июне этого года, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на 4 года.-0-