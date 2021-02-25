В Минской области пресечен канал поставки наркотика из ФРГ в Беларусь

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками наркоконтроля Минского РУВД пресечен канал поставки наркотика из ФРГ в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Оперативникам удалось установить всю цепочку - от конечных потребителей до продавца, а от него до поставщика.

Наркотик в Беларусь ввозил 55-летний житель поселка Ждановичи. Мужчина был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, занимался международными перевозками. Работая довольно длительное время в этой сфере, водитель-международник прекрасно знал обстановку на границе и нашел способ, как можно ввести небольшую партию наркотика. "Он покупал гашиш в Германии в среднем по 8-10 евро за 1 г. Затем продавал всю партию вдвое дороже своему знакомому 50-летнему минчанину, ранее судимому за незаконный оборот наркотиков. А уже тот, снова увеличив цену, реализовывал наркотик конечным потребителям, с которыми, как правило, был знаком лично", - рассказали в УВД.

С каждой партии подельники зарабатывали примерно по 1 тыс. евро, пока преступную схему не вскрыли оперативники наркоконтроля Минского РУВД. Сразу после возвращения из очередного рейса поставщик был задержан. В ходе осмотра его квартиры было обнаружено и изъято около 130 г гашиша.

В отношении покупателей, продавца и поставщика возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-