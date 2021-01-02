Фото из архива

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области при пожарах погибли 4 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС. 1 января в 9.50 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Судники Воложинского района Минской области, принадлежащем пенсионерке 1950 года рождения. При тушении обнаружен погибший неработавший мужчина 1982 года рождения, который проживал в доме с разрешения хозяйки. В этот же день в 14.52 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Шалыги Молодечненского района. Обнаружен погибший хозяин жилища 1965 года рождения. В 22.28 стало известно о возгорании в жилом доме в деревне Доросино Любанского района. Обнаружен погибший хозяин 1958 года рождения, пенсионер. Еще один пожар произошел сегодня в жилом доме в деревне Калининск Узденского района. Сообщение поступило в МЧС в 3.04. При тушении обнаружен погибший хозяин 1976 года рождения, неработавший. Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!