В Минской области установили личность мужчины, оскорбившего милиционера в интернете

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Управления собственной безопасности МВД по Минской области установили личность комментатора, оставившего оскорбительный комментарий в адрес начальника ИДН Борисовского РУВД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

Хейтером оказался нигде не работающий 35-летний житель Волковыска. Установлено, что с конца прошлого года мужчина являлся подписчиком ряда экстремистских чатов, где размещал оскорбительные и неприличные сообщения в адрес сотрудников милиции.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уже два уголовных дела по фактам публичного оскорбления представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей.-0-