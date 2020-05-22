В Минской области за незаконную ловлю рыбы задержали двух браконьеров

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области возбуждены уголовные дела за ловлю рыбы в период нереста, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, утром 20 мая на берегу Вилейско-Минской водной системы вблизи деревни Бережок Вилейского района сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира задержали 35-летнего мужчину. С помощью лесковых сетей он незаконно добыл более 60 особей различных видов рыб. Ущерб окружающей среде оценивается почти в Br5 тыс.

Таким же способом 16 мая 44-летний житель Крупского района выловил 31 особь рыбы на озере Селява, сумма ущерба - более Br3 тыс.

По этим фактам возбуждены уголовные дела о незаконной добыче рыбы, повлекшей причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 281) Уголовного кодекса. Во время осмотров обнаружены запрещенные орудия и предметы для ловли. Подозреваемые допрошены.

Следователи напоминают гражданам о соблюдении законодательства, регламентирующего добычу рыбы. -0-