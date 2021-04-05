В Минской области за три дня в ДТП погибли 2 человека, 8 травмированы

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие пятницу, субботу и воскресенье на территории Минской области произошло 8 ДТП, в которых 2 человека погибли и 8 получили травмы различной степени тяжести. Также совершено 101 ДТП без пострадавших с материальным ущербом. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержан 31 водитель. Пресечено 76 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. 282 пешехода находились на проезжей части, из них 89 - в состоянии опьянения.

Так, 4 апреля в 1.35 на 39-м км автодороги Р68 Марьина Горка - Шацк - Узда - Негорелое вблизи деревни Шацк 24-летний водитель, двигаясь на автомобиле "БМВ Х5" в направлении Узды, совершил наезд на 37-летнего пешехода, который лежал на проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Погибший световозвращающими элементами обозначен не был.

В этот же день около 14.37 на 387-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ водитель 1992 года рождения, двигаясь на автомобиле "Пежо" в направлении Борисова, вблизи деревни Смольница уснул за рулем, съехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на осветительную мачту.

В результате ДТП пассажирка 1993 года рождения получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи она отправилась домой. Также в автомобиле находился 9-месячный ребенок. Малыш сидел на заднем сиденье в автолюльке и был пристегнут по всем правилам, поэтому не пострадал.

Госавтоинспекция напоминает, что до 9 апреля продолжается республиканская профилактическая акция "Берегите детей!", которая направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

"Уважаемые родители, напоминайте юным пешеходам, как надо себя вести при пересечении проезжей части. И помните, соблюдая ПДД, вы являетесь ярким и положительным примером для юных участников дорожного движения. Безопасность детей в первую очередь зависит от вашего внимания и повседневного контроля", - добавили в ГАИ.-0-