В Минской области за выходные в ДТП пострадали четыре человека

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные дни на территории Минской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

25 декабря около 22.25 в Вилейском районе 55-летний водитель, управляя автомашиной ГАЗ-3212, при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с автомобилем "Пежо Партнер" под управлением 18-летнего водителя, который двигался по главной дороге со стороны Мяделя. В результате ДТП 18-летний пассажир автомобиля "Пежо" получил телесные повреждения. Водители не пострадали.

27 декабря около полуночи на 27-м км автодороги Минск - Могилев Червенского района 27-летний минчанин, не имея права управления транспортным средством (в/у не получал), двигаясь на автомобиле "Ауди 100" в направлении Минска не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель и его 26-летний пассажир с полученными травмами госпитализированы.

В ГАИ напоминают, что согласно ст.18.19 КоАП управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, - влекут наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин (1 БВ - Br27). Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 БВ или административный арест.

За выходные на территории Минской области сотрудники ГАИ задержали 34 водителя, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, пять из которых задержаны по сообщениям неравнодушных граждан. Кроме того, стражи дорог задержали 110 бесправников. К административной ответственности привлечены 337 пешеходов за нарушение ПДД. Каждый третий пешеход находился в состоянии опьянения. Большая часть пеших участников движения не были обозначены световозвращающими элементами.

"Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части или вблизи нее нетрезвых пешеходов или велосипедистов, явно создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения, срочно сообщите в дежурную часть милиции по телефону 102 (звонок бесплатный)", - добавили в ГАИ.-0-