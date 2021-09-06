В Минской области за выходные в ДТП пострадали семь человек

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные дни в результате пяти дорожно-транспортных происшествий семь человек травмированы. В одной аварии пострадала несовершеннолетняя. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

За указанный период на территории Минской области задержаны 27 нетрезвых водителей, четыре из которых - по сообщениям граждан. Пресечен 81 факт управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.

128 пешеходов привлечены к административной ответственности. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии, а каждый второй не был обозначен световозвращающими элементами в темное время суток.

Кроме того, зарегистрировано 65 фактов без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.

Так, 4 сентября авария произошла в Червенском районе около 17.30 на 94-м км автодороги Логойск - Смолевичи - Марьина Горка. 40-летний мотоциклист "Хонды" не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Житель Марьиной Горки получил травмы и был госпитализирован.

5 сентября зарегистрировано ДТП около 21.00 на 23-м км автодороги Минск - Витебск. 37-летний минчанин на автомобиле "Ауди" сбил лося, который перебегал проезжую часть. В результате водитель и 13-летняя пассажир травмированы. Девочка находилась на заднем сиденье в автомобиле и была пристегнута ремнем безопасности. На заднем сиденье находились еще двое малолетних детей - трех и пяти лет. Малыши перевозились в специальных удерживающих устройствах и не пострадали.

"Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, не забывайте пристегиваться ремнями безопасности, выбирайте безопасную скорость движения", - подчеркнули в УГАИ.-0-