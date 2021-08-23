В Минской области за выходные задержан 81 бесправник

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные дни в Минской области в результате 5 дорожно-транспортных происшествий 1 человек погиб и 5 травмированы. Задержаны 22 нетрезвых водителя, из которых 4 - по сообщениям граждан. Пресечен 81 факт управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома127 пешеходов привлечены к административной ответственности. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии. 23 пешехода не были обозначены световозвращающими элементами.За указанный период на территории Минской области зарегистрировано 67 фактов без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.Так, один из инцидентов произошел 21 августа около 22.00. "21-летний житель Минского района, управляя автомобилем "БМВ-520", при возникновении препятствия в виде находившегося на проезжей части велосипедиста, прибегнул к экстренному торможению, выехал на полосу встречного движения, где допустил неуправляемый занос с последующим наездом на идущего во встречном направлении по проезжей части 44-летнего пешехода, жителя деревни Михановичи. После чего он съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП пешеход получил травмы и госпитализирован. Установлено, что пешеход световозвращающим элементом не был обозначен и находился в нетрезвом состоянии", - рассказали в ГАИ.22 августа около 17.00 31-летний житель Смолевичского района, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", двигаясь по второстепенной дороге, при выезде на 40-й км автодороги Логойск - Смолевичи - Марьина Горка, не уступил дорогу двигавшейся по ней в направлении Червеня автомашине "Киа Рио" под управлением 63-летнего жителя Червеня. В результате ДТП водитель "Фольксвагена" с травмами госпитализирован. Установлено, что он не был пристегнут ремнем безопасности."Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, не забывайте пристегиваться ремнями безопасности, выбирайте безопасную скорость движения. Пешеходам же напоминаем о необходимости обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток", - добавили в ГАИ.-0-