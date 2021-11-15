В Минской области за выходные задержано 29 нетрезвых водителей

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные дни в результате четырех дорожно-транспортных происшествий четыре человека получили травмы. Задержано нетрезвых водителей - 29. Пресечено 93 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

332 пешехода привлечено к административной ответственности. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии, а каждый второй не был обозначен световозвращающими элементами.

За выходные на территории Минской области зарегистрировано 78 фактов без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.

14 ноября около 18.10 на 6-м км автодороги Р53 Слобода - Новосады вблизи деревни Динаровка Смолевичского района водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем "Ауди А6", двигаясь в направлении Борисова, совершил наезд на пешехода 1989 года рождения, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и доставлен в медучреждение. Мужчина сетовозвращающим элементом обозначен не был.

В этот же день около 21.00 часов на 3-м км автодороги Старый Свержень - Слободка-Бережное в черте деревни Перетоки Столбцовского района, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем "Вольво", двигаясь в направлении деревни Дрозды, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на водосточную трубу и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и доставлен в медучреждение.

В ближайшие дни в некоторых районах Беларуси метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий, осадки и туманы. В связи с эти Госавтоинспекция Минской области напоминает: если вы оказались в полосе тумана, не забудьте включить ближний свет фар, увеличить дистанцию до других транспортных средств. Необходимо также выбрать сдержанный тип вождения: избегать резких торможений и перестроений. Кроме того, лучше отказаться от обгона - это один из самых опасных маневров в условиях недостаточной видимости.

Поскольку из-за погодных условий обочины на загородных трассах могут быть непригодны для движения пешеходов, будьте готовы к тому, что люди станут идти по краю проезжей части. При проезде больших луж рекомендуется снижать скорость, так как может возникнуть эффект аквапланирования (полностью теряется контакт между колесами и дорожным покрытием). Причем следует избегать торможения на "юз", прибегать к прерывистому, ступенчатому торможению двигателем.

В туман не стоит забывать о своей безопасности и пешеходам. Госавтоинспекция рекомендует в такую погоду, а также в темное время суток прикреплять к одежде световозвращающие элементы. Важно следить за тем, чтобы фликеры были в поле зрения водителей, а не скрывались за вещами или деталями одежды. Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными, переходить дорогу исключительно в специально предусмотренных для этого местах и с особой осторожностью, заранее убедившись, что автомобили остановились.-0-