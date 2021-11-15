В Минской области за выходные задержано 29 нетрезвых водителей

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 15 ноября 2021
Минск Ясно -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:14 Оршанец сжигал мусорные контейнеры, желая навредить бездомным Происшествия
13:12 Несколько сотен человек скопилось перед въездом в польский пункт пропуска Общество
13:10 "Звезды седьмого неба" откроют кинофестиваль "Лістападзік" в Минске Афиша
13:04 ГПК: беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к любому развитию ситуации Общество
12:54 КПБ: действия США и их сателлитов направлены против государств с высокими стандартами соцобеспечения В мире
12:53 Больницы Витебской области продолжают возвращать к привычной работе Регионы
12:51 ФПБ поставит еще 15 машин гуманитарной помощи для беженцев на белорусско-польской границе Общество
12:43 Часть беженцев из лагеря двинулась в сторону пункта пропуска "Кузница" Общество
12:42 Сергеенко: проект Конституции будет представлен для всенародного обсуждения в ноябре-декабре Общество
12:39 Городской тур конкурса "Студент года" состоится в Минске 16 ноября Регионы
12:28 КГК Минской области выявил нарушения законодательства при разработке карьеров Регионы
12:25 Мошенник выманил у пенсионерки из Волковыска около $54 тыс. Происшествия
12:20 МИД Беларуси в очередной раз опроверг обвинения в адрес ОАО "Белавиа" в перевозке беженцев Политика
12:09 Предновогодние ярмарки в Бресте стартуют 1 декабря Регионы
12:05 В Нацаэропорту Минск хотят построить ангар для техобслуживания самолетов западного производства Регионы
12:02 Депутат о новациях в сфере лицензирования: следует искать баланс интересов всех участников процесса Общество
12:00 Боровик: Беларусь показывает Западу, как себя должно вести европейское государство Общество
11:54 В России за сутки выявили 38 420 случаев заражения COVID-19 В мире
11:53 Завершено расследование уголовного дела в отношении Эдуарда Пальчиса Происшествия
11:53 В Житковичском районе на Припяти перевернулась лодка с рыбаками, один утонул Происшествия
11:42 Часть беженцев говорит, что собирается идти в сторону польского пункта пропуска Общество
11:40 Электронная ярмарка вакансий для молодежи Минска пройдет 18 ноября Регионы
11:38 Лукашенко: Беларусь готова направить застрявших на границе беженцев прямым рейсом в Мюнхен Президент
11:37 Австрия ввела локдаун для непривитых граждан В мире
11:34 Мерзнем, зато "независимо": власти Литвы лишили население шанса на дешевое отопление В мире
11:34 В Минской области за выходные задержано 29 нетрезвых водителей Происшествия
11:31 "Мы будем защищаться, нам отступать некуда". Лукашенко пообещал жесткий ответ на новые санкции Президент
11:22 Лукашенко: упрекать Беларусь в потворстве нелегальной миграции - полная глупость Президент
11:17 Брестские таможенники пресекли ввоз тягача с перебитым VIN-номером Происшествия
11:15 Шпаковский: кризис на границе нужно рассматривать в более глобальном контексте Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
15 ноября 2021, 11:34

В Минской области за выходные задержано 29 нетрезвых водителей

Фото из архива
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные дни в результате четырех дорожно-транспортных происшествий четыре человека получили травмы. Задержано нетрезвых водителей - 29. Пресечено 93 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

332 пешехода привлечено к административной ответственности. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии, а каждый второй не был обозначен световозвращающими элементами.

За выходные на территории Минской области зарегистрировано 78 фактов без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.

14 ноября около 18.10 на 6-м км автодороги Р53 Слобода - Новосады вблизи деревни Динаровка Смолевичского района водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем "Ауди А6", двигаясь в направлении Борисова, совершил наезд на пешехода 1989 года рождения, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и доставлен в медучреждение. Мужчина сетовозвращающим элементом обозначен не был.

В этот же день около 21.00 часов на 3-м км автодороги Старый Свержень - Слободка-Бережное в черте деревни Перетоки Столбцовского района, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем "Вольво", двигаясь в направлении деревни Дрозды, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на водосточную трубу и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и доставлен в медучреждение.

В ближайшие дни в некоторых районах Беларуси метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий, осадки и туманы. В связи с эти Госавтоинспекция Минской области напоминает: если вы оказались в полосе тумана, не забудьте включить ближний свет фар, увеличить дистанцию до других транспортных средств. Необходимо также выбрать сдержанный тип вождения: избегать резких торможений и перестроений. Кроме того, лучше отказаться от обгона - это один из самых опасных маневров в условиях недостаточной видимости.

Поскольку из-за погодных условий обочины на загородных трассах могут быть непригодны для движения пешеходов, будьте готовы к тому, что люди станут идти по краю проезжей части. При проезде больших луж рекомендуется снижать скорость, так как может возникнуть эффект аквапланирования (полностью теряется контакт между колесами и дорожным покрытием). Причем следует избегать торможения на "юз", прибегать к прерывистому, ступенчатому торможению двигателем.

В туман не стоит забывать о своей безопасности и пешеходам. Госавтоинспекция рекомендует в такую погоду, а также в темное время суток прикреплять к одежде световозвращающие элементы. Важно следить за тем, чтобы фликеры были в поле зрения водителей, а не скрывались за вещами или деталями одежды. Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными, переходить дорогу исключительно в специально предусмотренных для этого местах и с особой осторожностью, заранее убедившись, что автомобили остановились.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ ДТП
Новости рубрики Происшествия
Оршанец сжигал мусорные контейнеры, желая навредить бездомным
Фото из архива Мошенник выманил у пенсионерки из Волковыска около $54 тыс.
Фото из архива Завершено расследование уголовного дела в отношении Эдуарда Пальчиса
Фото Гомельского областного УМЧС В Житковичском районе на Припяти перевернулась лодка с рыбаками, один утонул
Фото из архива Брестские таможенники пресекли ввоз тягача с перебитым VIN-номером
Прокуратура г.Бреста. Фото прокуратуры Брестской области Прокуратура Бреста завершила проверку в связи с гибелью ребенка в техническом колодце
Главное
"Мы будем защищаться, нам отступать некуда". Лукашенко пообещал жесткий ответ на новые санкции
Лукашенко: мы не хотим никакого конфликта на Государственной границе Беларуси
Лукашенко: Беларусь готова отправить беженцев обратно на родину, но они не хотят возвращаться домой
АКЦИЯ в Minsk World! Скидка до 100 евро за м²! Инвестируйте сегодня в свое счастливое завтра!
Топ-новости
Лукашенко отверг обвинения в адрес Беларуси о недопуске гуманитарной помощи на границу беженцам
Лукашенко предложил провести масштабное социсследование по конституционной реформе
МИД Беларуси в очередной раз опроверг обвинения в адрес ОАО "Белавиа" в перевозке беженцев
Несколько сотен человек скопилось перед въездом в польский пункт пропуска
Нацбанк разъяснил изменения в области гарантированного возмещения банковских вкладов
Чего ждать после отмены социального норматива "минимальный потребительский бюджет"
"Белавиа": граждане Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана не будут приниматься на рейсы из Дубая в Беларусь
Депутат о новациях в сфере лицензирования: следует искать баланс интересов всех участников процесса
МИД Беларуси выступил в поддержку Кубы на фоне растущего внешнего давления на эту страну
Марзалюк: беженцы на границе столкнулись с ксенофобией, расизмом, хамством и унижением
Минфин предлагает обсудить вопросы страховой деятельности
Беларусь и Китай проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы
Шпаковский: кризис на границе нужно рассматривать в более глобальном контексте
Подъем зяби в хозяйствах Беларуси планируют завершить 21 ноября
Сикорский: рассмотрение жалобы Беларуси на нарушения рядом стран Чикагской конвенции перенесено на январь
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.