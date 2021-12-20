В Минской области за выходные задержаны 35 нетрезвых водителей

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные дни в результате пяти дорожно-транспортных происшествий шесть человек травмированы. За два дня задержаны 35 нетрезвых водителей, пресечено 77 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

К административной ответственности привлечены 358 пешеходов. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии. 197 пешеходов (более половины от общего числа) не были обозначены световозвращающими элементами.

18 декабря около 14.45 на ул.1-й Московской дивизии вблизи дома №1 в Борисове 37-летняя местная жительница, управляя автомобилем "Тойота Карина", двигаясь со стороны ул.Гагарина в направлении ул.Дзержинского, не справилась с управлением транспортного средства и совершила наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП пассажир - 43-летняя местная жительница получила травмы. После совершения ДТП водитель в нарушение установленных правил покинула место ДТП и употребила спиртные напитки до прохождения в установленном порядке освидетельствования на предмет определения состояния алкогольного опьянения. У женщины обнаружено 2,06 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

19 декабря около 16.30 на 484-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ вблизи города Крупки 37-летняя жительница России, управляя "Хендай Солярис", двигаясь со стороны Минска в направлении границы России, неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением транспортного средства, допустила неуправляемый занос, съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП 13-летний пассажир, также житель России, с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение. Ремнем безопасности несовершеннолетний пристегнут не был.

И в этот же день, около 14.50, на 67-м км автодороги М5 Минск - Гомель территории Пуховичского района 78-летний минчанин, управляя мопедом Viper EX50F, двигаясь со стороны агрогородка Пуховичи в направлении деревни Подсобное, при выезде со второстепенной дороги на главную автодорогу М5 Минск - Гомель, не предоставил преимущество для движения и столкнулся с двигавшимся по ней справа в направлении Минска автомобилем "Лада Ларгус" под управлением 54-летнего жителя Витебской области. В результате ДТП водитель мопеда с многочисленными травмами госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях за нетрезвое вождение до 0,8 промилле включительно налагается штраф 100 базовых величин и лишение права заниматься определенной деятельностью на 3 года, более 0,8 промилле - 200 БВ штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью на 5 лет. Употребление водителем алкоголя после совершения ДТП, участником которого он является, до прохождения освидетельствования на предмет определения состояния опьянения влечет за собой наложение штрафа в размере 200 БВ с лишением права заниматься определенной деятельностью на 5 лет. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

"Нетрезвый за рулем представляет большую опасность для участников дорожного движения, последствия могут быть самыми плачевными. Уважаемые граждане, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщайте на телефонную линию 102, - добавили в УВД. - Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, выбирайте безопасную скорость движения, исключите управление транспортом в нетрезвом состоянии, обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности. Кроме того, учитывайте погодные условия и помните, что зимняя резина должна быть установлена на все четыре колеса".-0-