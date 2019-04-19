В минском аэропорту задержали двух граждан Ирана с фальшивыми паспортами

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту "Минск" задержали двух граждан Ирана с фальшивыми паспортами, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

18 апреля пограничники вместе со службой безопасности авиакомпании "Белавиа" задержали иранцев, которые пытались перебраться в страны Евросоюза с поддельными документами.

"Около 6 часов утра при посадке на рейс "Минск-Париж" с фальшивым паспортом Греции был задержан иранец 1975 года рождения, а спустя несколько часов 38-летняя гражданка Ирана пыталась вылететь в Берлин по поддельному чешскому паспорту", - рассказали в Госпогранкомитете.-0-