В минском общежитии обнаружено тело девушки

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в общежитии обнаружено тело девушки. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Сегодня ночью в комнате общежития по ул. Я.Коласа обнаружили тело 19-летней девушки без признаков жизни", - рассказали в СК.

Cледственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.

Советским (Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-