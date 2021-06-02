В минском парке женщина выпала из аттракциона

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в парке Горького женщина выпала из аттракциона. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"1 июня в 15.52 спасателям поступило сообщение о падении женщины из кабины аттракциона "Колобок" на территории Центрального детского парка имени Максима Горького в Минске по ул. Фрунзе, 2. В результате происшествия травмирована гражданка 1960 года рождения. Она госпитализирована с ушибами ", - рассказали в пресс-службе.

Причина происшествия устанавливается.-0-