В Минском районе автомобиль наехал на лежащего на дороге мужчину

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи поселка Петришки Минского района автомобиль наехал на лежащего на дороге мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе ГАИ УВД Минского райисполкома.

"28 декабря около 17.45 на автодороге Н8947 ст.Радошковичи - Рогово 46-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Королла" и двигаясь в направлении деревни Щеки из Петришек, совершил наезд на лежащего в полосе движения гражданина 1961 года рождения, жителя деревни Щеки Минского района", - рассказали в ГАИ.

Мужчина скончался на месте происшествия. Он был обозначен световозвращающими элементами, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: если вы видите вблизи проезжей части пешехода (велосипедиста), находящегося с характерными признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщать в дежурную часть на телефонную линию 102.-0-