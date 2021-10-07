В Минском районе бесправник на авто врезался в дерево

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе водитель-бесправник врезался в придорожное дерево. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"6 октября около 16.30 на 15-м км автодороги Заславль - Петришки - Радошковичи Минского района водитель 1998 года рождения, двигаясь на автомобиле Citroen Xantia в направлении Радошковичей, на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на придорожное дерево. В результате аварии водитель и его 16-летняя пассажир доставлены в больницу. Пострадавшие на момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности", - рассказали в ГАИ.

Известно, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. В этом году он также привлечен за данное правонарушение, за что и был лишен водительского удостоверения.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям учитывать при движении погодные и дорожные условия, при этом соблюдать скоростной режим и всегда пристегиваться ремнями безопасности.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома