В Минском районе бухгалтер тратила деньги предприятия в казино - расследование завершено

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела о присвоении имущества и мошенничестве, совершенных в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

По данным следствия, на протяжении 2018-2019 годов 52-летняя бухгалтер похищала денежные средства одного из частных предприятий в Минском районе. Чтобы скрыть недостачу в кассе предприятия, женщина вносила недостоверные сведения в бухгалтерские документы при выдаче денег работникам предприятия на расходы, связанные с командировками за границу, а также - при получении от них денег с отчетом об израсходованных суммах. При этом она подделывала подписи работников и должностных лиц предприятия. В общей сложности женщина присвоила более $70 тыс., а также около 7 тыс. евро.

Кроме того, согласно материалам дела, в 2019 году мошенническим путем под различными предлогами она завладела денежными средствами и имуществом 19 работников предприятия, четырех банковских учреждений, оператора связи на общую сумму более Br57 тыс.

Как установлено следствием, женщина увлекалась азартными играми, практически ежедневно посещала казино. На эти цели она и тратила похищенные суммы. Будучи допрошенной, бухгалтер не отрицала, что присваивала денежные средства из кассы, а также совершила служебный подлог.

Действия обвиняемой квалифицированы: по ч.4 ст.211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, в особо крупном размере); по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере); по ч.1 ст.427 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

По делу допрошены более 100 свидетелей, проведены осмотры компьютерной техники и документов, приобщены заключения почерковедческих, судебно-бухгалтерской экспертиз. К обвиняемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.-0-