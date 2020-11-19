19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе мужчина повесил флаг на здании школы и угрожал сторожу ножом, сообщили БЕЛТА в МВД.

В оперативно-дежурную службу Мачулищанского отдела милиции Минского РУВД ночью 14 ноября позвонил сторож одной из местных школ и сказал, что ему угрожали.

Прибывшие на место происшествия милиционеры выяснили: около часа ночи на школьный двор наведался незнакомец. Мужчина принес с собой стремянку и с ее помощью повесил бело-красно-белый флаг с "Погоней" на здание средней школы. Когда сторож пытался пресечь противоправные действия, незнакомец достал нож и начал угрожать. Опасаясь за свою жизнь, сотрудник учреждения забежал в помещение и вызвал милицию.

"Злоумышленник скрылся, однако на следующий день был задержан по месту жительства. 30-летний специалист по продажам никогда не имел проблем с законом. Он женат, есть двое детей. На вопрос, зачем примерному семьянину совершать столь странный поступок, ответил, что поспорил с другом", - рассказали в ведомстве.

Следователи дали правовую оценку действиям сельчанина, возбудив уголовное дело за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг.-0-