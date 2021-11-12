В Минском районе мужчина присвоил забытую на остановке сумку: ему грозит до 3 лет тюрьмы

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе пенсионер присвоил забытую на автобусной остановке сумку. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"О хищении забытой на автобусной остановке сумки в дежурную часть Минского РУВД сообщил житель Минского района. Мужчина рассказал, что, ожидая автобуса, о чем-то задумался, а когда тот подошел, вошел в салон, забыв о стоявшей рядом сумке. Вспомнил о ней только в пути, но когда за ней вернулся, сумки на прежнем месте уже не было. Сумма ущерба, по словам заявителя, составила Br3190. Помимо различных вещей, в сумке находились $1,1 тыс.", - рассказали в УВД.

Установить судьбу оставленной сумки и личность похитителя удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Подозреваемый попал в объективы камер, установленных на стоящем рядом с остановкой здании, а также камер рейсовых автобусов. Похитителем оказался 72-летний житель Минского района. Заметив на остановке оставленное чужое имущество, мужчина о находке никуда не сообщил и забрал сумку себе, даже несмотря на то, что в ней находились документы владельца. Похищенные деньги мужчина потратить не успел. Ранее пенсионер к уголовной ответственности не привлекался.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело по статье "кража", санкция которой предусматривает до 3 лет лишения свободы.-0-