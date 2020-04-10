В Минском районе пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе пьяный водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Инцидент произошел 9 апреля около 3.30 на 17-м км трассы Минск - Могилев. На полосе движения в направлении Могилева было обнаружено тело 37-летнего могилевчанина с признаками наезда при ДТП.

"Установлено, что ДТП совершил 44-летний водитель "Фольксвагена". Он находился в состоянии алкогольного опьянения и после наезда скрылся с места происшествия. Мужчину задержали в Червенском районе", - рассказали в УГАИ МВД.

Выяснилось, что водитель был лишен права управления транспортом по ст. 18.16 ч.1 до апреля 2021 года.-0-

Фото УВД Минского облисполкома