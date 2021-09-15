В Минском районе под машину попал трехлетний мальчик

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе под колеса автомобиля попал мальчик, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"14 сентября около 12.00 в деревне Боровляны Минского района 71-летняя жительница Минского района, управляя автомобилем Suzuki Jimny, при повороте налево наехала на трехлетнего местного жителя. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с бабушкой. Малыш с серьезными травмами госпитализирован. Бабушка не пострадала", - рассказали в ГАИ.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

"Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, обязательно пропускайте пешеходов на переходах, особенно если видите, что дорогу пересекает ребенок. Помните, что действия детей непредсказуемы. Взрослым необходимо проявлять повышенное внимание на дороге и вблизи нее, если они с малолетними детьми. Малышей следует брать за руку или на руки, переходя проезжую часть, объяснять юным участникам движения значения дорожных знаков, сигналов светофора, обучать поведению на дороге", - добавили в ГАИ.-0-